- Razboi in Ucraina, ziua 581: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat marți, ca sancțiunile impuse Rusiei nu au fost suficiente pentru a opri „agresiunea” acesteia și a promis noi acțiuni ucrainene impotriva „statului terorist”.

- Ucraina a respins vineri ideea privind o ridicare partiala a sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei in schimbul revenirii acesteia din urma in intelegerea care a permis timp de un an exportul cerealelor ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, relateaza agentia EFE."Slabirea unei parti a regimului…

- Conducerea ucraineana pregatește sa faca noi solicitari de recrutare pentru a menține eforturile de lupta impotriva invaziei forțelor ruse, conform informațiilor de sambata furnizate de dpa. "Armata ne-a abordat și este posibil sa fie un apel suplimentar", a declarat sambata secretarul Consiliului Național…

- Fost șef CIA: 'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan!'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan, transmite un fost șef al CIA, general in retragere al armatei americane David Petraeus. Raspunsul inadecvat al lumii…

- Dronele care utilizeaza inteligența artificiala au fost desfașurate pe linia frontului de catre armata ucraineana, a anunțat sambata, 19 august, Ministerul Apararii de la Kiev, potrivit Sky News.Dronele SkyKnight 2, fabricate pe plan intern, au o sarcina utila maxima de 2,5 kilograme și beneficiaza…

- Afirmațiile lui Arkady Volozh, care locuiește in Israel, reprezinta unele dintre cele mai puternice critici de pana acum facute de o figura proeminenta a mediului de afaceri din Rusia, relataza The Guardian. „Invadarea Ucrainei de catre Rusia este barbara și sunt categoric impotriva ei”, a declarat…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a spus, inainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles ca va continua sa afirme susținerea puternica a Romaniei pentru Ucraina.„In primul rand, cel mai important este cel legat de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Apoi, vom discuta…

- Jens Stoltenberg a spus ca razboiul ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei este un punct de cotitura in istorie. Razboiul a revenit in Europa și rivalitațile dintre marile puteri sunt in creștere.