Stiri pe aceeasi tema

- In Romania sunt in acest moment aproape 4.000 de soldați aliați, a spus, miercuri, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Dincu a afirmat miercuri seara ca in Romania sunt prezenți și militari britanici. „Este prezenta și Marea Britanie, sigur ca este prezenta in cadrul schimbului pe care l-am avut recent…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca Ucraina nu este singura tinta a rusilor. Rusia va gasi noi ținte pentru agresiune in Polonia, Moldova, Romania ș

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca afirmatiile presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit carora Rusia ar putea ataca Polonia si Romania, sunt speculatii, precizand ca nu crede ca exista dovezi pentru asa ceva si autoritatile nu iau in calcul acest scenariu. Dincu a fost intrebat,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, 13 aprilie, ca, daca Ucraina va cadea, Rusia va gasi noi ținte, precum Polonia, Moldova și Romania. „Sunt speculatii si noi nu credem ca exista dovezi pentru asa ceva si nici nu luam in calcul chiar acest scenariu”, a afirmat ministrul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, in a 49-a zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin, un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca, fara arme suplimentare din partea Occidentului, razboiul va deveni „o baie de sange fara sfarșit, care va raspandi mizerie, suferința…

- "Rusia inca are capacitatea de a ataca, și nu doar de a ataca Ucraina. Polonia, Moldova, Romania și țarile baltice vor deveni urmatoarele ținte daca va cadea libertatea Ucrainei", a atras atenția Volodimir Zelenski in mesajul video publicat miercuri dupa-amiaza.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut un nou apel, miercuri, la peste o luna și jumatate de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, pentru ca țarile occidentale sa trimite ajutoare militare țarii pe care o conduce. Zelenski spune ca daca Ucraina va cadea, Rusia va gasi noi ținte pentru…

- Ministrul Apararii a anuntat, marti, ca peste 100 de soldati americani, specialisti, au ajuns in Romania pentru a pregati venirea trupelor. O mie de militari stationati pana acum in Germania vor sosi in tara noastra cu blindate Stryker. Ei vor organiza exercitii militare comune cu trupele romane si…