- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri fortele ruse ca sunt niste „ucigasi si tortionari” dupa descoperirea a sute de corpuri ingropate sumar intr-o padure din apropiere de Izium.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul catre natiune, ca o "groapa comuna" a fost descoperita la Izium, localitate din regiunea Harkov unde a fost preluat controlul de la fortele ruse in urma cu cateva zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, transmite AFP. „Pana in prezent, fortele armate ucrainene au eliberat si preluat…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat sambata, intr-un mesaj postat pe retelele sociale, ca Europa trebuie sa raspunda unita la razboiul de agresiune rus care ataca valori comune, transmite EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse isi continua atacurile asupra orasului ucrainean estic Lisiceansk, singurul oras din Lugansk ramas sub control ucrainean. Armata ucraineana a comunicat ca a respins incercarile de a desfasura misiuni de recunoastere, in apropierea unei fabrici de gelatina. De asemenea, au avut loc lupte…

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist…