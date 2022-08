Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anuntat ca a inceput cotraofensiva in sudul tarii, dar nu a oferit detalii operationale. Anuntul a venit in timp ce inspectorii Agenției Internationale pentru Energie Atomica au plecat spre Zaporojie.

- Aproape 9.000 de soldati ucraineni au fost ucisi in cele sase luni de la invazia rusa, a anuntat luni comandantul armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnii, citat de agentia Interfax-Ucraina, informeaza Agerpres. Copiii ucraineni au nevoie de o atentie particulara, intrucat tatii lor au plecat pe…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- UPDATE Un milion de ucraineni vor participa la contraofensiva din sudul Ucrainei și vor incerca sa recucereasca teritoriile ocupate de ruși, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News. Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera…

- Trupele ruse vor incerca sa preia controlul asupra autostrazii E40 care leaga Donetk de Harkov, deoarece au nevoie de ea pentru a captura regiunea Donetk, spun analistii serviciilor britanice de informatii. AUtoritatele ucraienne au avertizat locuitorii din Herson si Zaporojie sa plece cat mai repede,…

- Armata ucraineana a provocat pierderi semnificative fortelor ruse pe frontul din Bakhmut si a respins un asalt rusesc pe frontul Sloviansk. Militarii rusii incearca sa blocheze orasul Lisiceansk dinspre sud, a anuntat Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.

- Armata ucraineana a anuntat, luni, ca trupele sale au fost impinse in afara centrului orasului Severodonetk, un oras-cheie din estul Ucrainei pentru care cele doua armate se lupta de saptamani intregi, transmit DPA si AFP.

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.