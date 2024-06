Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi donarea unui sistem de rachete Patriot catre Ucraina. In acest context, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj pentru țara noastra și pentru șeful de stat, Klaus Iohannis. Zelenski, recunoscator țarii noastre I am grateful to Romania…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca decizia Romaniei de a oferi tarii sale un sistem de aparare aeriana Patriot va consolida scutul de aparare aeriana al Ucrainei, precum si securitatea in intreaga Europa, informeaza Reuters.

- Romania va dona un sistem PATRIOT Ucrainei, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, conform comunicatului remis presei la finalul ședinței de joi de catre Administrația prezidențiala. Tot in comunicat se arata ca președintele Klaus Iohannis a anunțat la finalul saptamanii trecute ca renunța la…

- Informații de ultima ora vin de la Cotroceni, la finalul ședinței Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), ce a avut loc joi, 20 iunie. Ședința a inceput la ora 13 și a durat aproximativ o ora. Iar la finalul discuțiilor, de la nivelul Administrației Prezidențiale s-a transmis un comunicat de presa.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi ca Romania va trimite un sistem de rachete de aparare Patriot in Ucraina. Decizia vine in contextul unor dezbateri aprinse pe aceasta tema, care au imparțit opinia publica in ultimele saptamani. In prezent, Romania are patru sisteme Patriot pe teritoriul…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis ca Romania sa furnizeze Kievului un sistem de rachete sol-aer PATRIOT. Hotararea a fost luata in cadrul ședinței care a avut loc joi, 20 iunie, la Palatul Cotroceni.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste joi in sedinta la Palatul Cotroceni, pe agenda aflandu-se analiza privind posibilitatea transferului unui sistem Patriot catre Ucraina. De asemenea, este așteptat ca președintele Klaus Iohannis sa facaun anunț privind candidatura sa la șefia NATO.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, astazi, in sedinta la Palatul Cotroceni, pe agenda aflandu-se analiza privind posibilitatea transferului unui sistem PATRIOT catre Ucraina. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda sedintei CSAT, care va avea loc incepand cu ora 13,00,…