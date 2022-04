Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat, in mesajul zilnic transmis națiunii, ca se pregateste o decizie importanta a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana a fost de acord sa elimine toate taxele si cotele la exporturile ucrainene pentru un an, informeaza agenția News.ro . „Comisia Europeana a fost de acord sa elimine toate taxele si cotele la exporturile ucrainene pentru un an, precum si sa suspende tarifele antidumping. Am discutat detaliile acestei propuneri cu presedintele Ursula von der Leyen. Ii sunt recunoscator ei personal si tuturor prietenilor nostri europeni pentru acest…