Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski le cere americanilor avioane de vanatoare, un embargo asupra petrolului rusesc și suspendarea cardurilor Visa și Mastercard in Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sambata printr-o conferința video cu senatorii americani. Acesta a blamat decizia NATO de a nu impune o…

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a avertizat impotriva oricarei retorici despre folosirea armelor nucleare, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Rusia cere Statelor Unite sa returneze armele nucleare din Europa și sa distruga infrastructura asociata acestora, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Lumea trebuie sa creeze o "coalitie anti-Putin" pentru a "constrange Rusia la pace", a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a carui tara este tinta unei operatiuni militare a Moscovei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Acesta a avertizat ca Ucraina se poate confrunta cu o lupta pentru insași existența sa, transmite The Guardian. Decizia de a readuce rezerviștii in serviciu este un alt semn ca Ucraina se pregatește pentru un posibil conflict…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat marti seara convocarea rezervistilor, in contextul conflictului militar cu Rusia, in timp ce ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a avertizat, la Washington, ca armata ucraineana va lupta pentru teritoriul tarii. Fii la curent…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a spus din nou ca exista o amenintare de razboi in Europa. La Conferinta de Securitate de la Munchen sambata dimineata, Scholz a spus ca Occidentul este pregatit sa raspunda imediat la actiunile militare ruse, dar accentul a fost pus pe discutii pentru a gasi o…