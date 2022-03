Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai am avut o conversație cu @POTUS. Am discutat despre leadershipul american in sanctiuni antiruse si ajutorul apararii Ucrainei.Trebuie sa oprim agresorul cat mai curand posibil. Mulțumim pentru suport!", a transmis Zelenski, ]ntr-un mesaj postat pe Facebook.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, joi, instituirea legii martiale pe intregul teritoriu al Ucrainei, in contextul operatiunii militare a Rusiei, si a dezvaluit ca tocmai a vorbit cu omologul sau american, Joseph Biden, care l-a asigurat de sustinere. Armata ucraineana va riposta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta astazi cu liderul american Joe Biden despre situatia legata de Rusia, a anuntat un purtator de cuvant al liderului ucrainean. “Dragi colegi, in orele urmatoare presedintele Volodimir Zelenski va discuta despre situatia de securitate si actualele…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a discutat duminica dupa-amiaza cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Alba reafirmand angajamentul fata de suveranitatea Ucrainei si pledand pentru continuarea eforturilor diplomatice

- Ucraina nu va accepta concesii decise de marile puteri pentru depasirea crizei cu Rusia, afirma ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, referindu-se la negocierile dintre Statele Unite si Administratia Vladimir Putin pe tema arhitecturii de securitate din Europa. „Daca cineva face vreo concesie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune o intalnire cu omologii sai din Statele Unite si Rusia, Joseph Biden si Vladimir Putin, pentru detensionarea situatiei la frontiera ucraineano-rusa, anunta Administratia prezidentiala de la Kiev, noteaza Agerpres. "Presedintele Zelenski i-a…