Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat, luni, in discursul adresat prin videoconferinta Parlamentului Romaniei, ca „oamenii care doresc genocid in Europa” trebuie opriti. „Stimati romani, impreuna trebuie sa oprim acesti oameni inadecvati care s-au obisnuit sa nu fie pedepsiti, ca li…

- Florin Cițu - președintele Senatului și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au vorbit in intampinarea președintelui ucrainean.„Autoturismele au fost strivite de tancuri, femei și fete ucise de ruși, și nu avem inca toate detaliile torturii. Avem toate informațiile ca numarul de victime…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a ținut, luni, un moment de reculegere pentru victimele razboiului din Ucraina. Gestul a fost facut inainte de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa sustina un discurs in Parlamentul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Membrii birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc, luni, pentru a lua la cunoștiința despre discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ședința Legislativului de la București. Discursul lui Zelenski va avea 15 minute și vor lua cuvantul și Ciolacu, și Cițu.…

- „Eu și toata Ucraina vedem și simțim sprijinul intregii lumi. Mulțumesc pentru asta, OAMENI BUNI!”, a spus Zelenski dupa ce in ultimele zile și in seara de vineri, in mai multe țari au fost din nou proteste pentru oprirea razboiului din Ucraina.„Va mulțumesc, Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „convins” ca omologul sau rus, Vladimir Putin, „a luat decizia” de a invada Ucraina. Totuși, liderul american a transmis ca inca „nu este prea tarziu” pentru diplomatie.„Avem motive sa credem ca fortele ruse intentioneaza sa atace Ucraina (…) in zilele…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…