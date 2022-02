Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut un discurs in limba rusa, dupa miezul nopții, in care a facut un apel la pace, aratand ca de pe urma unui razboi vor avea de suferit și ucrainenii, dar și rușii. El a spus ca, in caz de atac, Ucraina este gata sa se apere.