Stiri pe aceeasi tema

- Olanda si Danemarca vor livra avioane F-16 Ucrainei, anunta premierul Mark RutteLa doua zile dupa ce SUA au dat unda verde, premierul olandez Mark Rutte a oficializat duminica, in timpul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski, angajamentul tarii sale si al Danemarcei de a livra avioane de lupta…

- Țarile de Jos si Danemarca vor livra Ucrainei avioane de lupta F-16 odata ce vor fi fost indeplinite conditiile de transfer, a dat asigurari duminica premierul olandez Mark Rutte cu prilejul unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la baza aeriana de langa Eindhoven.

- Cinci persoane au fost ucise și 37 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit o piața centrala din orașul ucrainean Cernihiv, a anunțat sambata Ministerul ucrainean de Interne, citat de The Guardian.

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Atacul din septembrie 2022 asupra conductelor - pus initial pe seama Moscovei - a fost condamnat atat de oficialii americani, cat si de aliatii occidentali, ca fiind un sabotaj asupra unei infrastructuri esentiale. In prezent, atacul este investigat de mai multe state europene.Evaluarea serviciilor…

- Noul sondaj multinațional al Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) dezvaluie o lipsa de dorința in randul europenilor de a sprijini Statele Unite impotriva Chinei, in cazul unei escaladari militare intre superputeri, precum și o determinare ca UE sa impuna sancțiuni economice Beijingului…

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a mai spus ca a discutat in cursul…

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica seara, un mesaj catre cetațenii ucraineni, prin intermediul caruia i-a informat pe acesștia in legatura cu activitatea pe care a intreprins-o in weekend. Liderul ucrainean a fost prezent la intalnirea Ligii Arabe și la summitul G7, acolo unde subiectul cel mai…