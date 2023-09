Zelenski dezvăluie ucrainenilor cererile sale adresate la Summitul celor Trei Mări de la București Presedintele Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor in discursul video de miercuri seara ca a fost zi dificila, din cauza atacului rusesc de la Kostiantinivka, in care au cazut victime zeci de civili, dar totodata a fost si o zi plina de evenimente in plan diplomatic, mentionand intre altele summitul celor Trei Mari gazduit de Romania, despre care a spus ca reuneste „o regiune mare, care este una dintre sursele puterii europene”, scrie news.ro. Zelenski a transmis condoleante familiilor celor care au murit in atacul din piata centrala de la Kostiantinivka si a spus ca este recunoscator tuturor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ofera o ruta principala de export pentru cerealele ucrainene, spune președintele Klaus Iohannis. De cand a inceput razboiul, acum un an și jumatate, au trecut pe la noi aproape 25 de milioane de tone de cereale, a spus președintele, la Summitul celor Trei Mari.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita la Palatul Victoria, de premierul Marcel Ciolacu, in contextul organizarii la București a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari (I3M). Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și Forumul de Afaceri I3M vor fi organizate…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut, miercuri, o intrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la București pentru a participa la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari gazduit anul acesta de Romania.

- Cei doi inalti oficiali au evaluat stadiul relatiilor bilaterale si au apreciat nivelul excelent al cooperarii.Premierul Marcel Ciolacu: Romania sustine ferm solicitarea Republicii Moldova de a se asocia formatului de cooperare din cadrul Initiativei celor Trei MariPrim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- John Kerry, insarcinatul special al presedintelui american Joe Biden pentru clima, va conduce delegatia americana la summitul Initiativei Celor Trei Mari, programat pentru 6-7 septembrie, in Bucuresti, a anuntat Ambasada SUA in Romania, intr-un comunicat de presa difuzat vineri

- Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat vineri seara, 18 august, la Digi24, ca președintele Volodimir Zelenski urmeaza sa faca o vizita in Romania, fara sa ofere alte detalii.„Romania este partenerul nostru foarte de incredere și unul excelent. Asadar, sunt sigur ca presedintele Zelenski va vizita…

- Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari va avea o noua reuniune la București, in ziua de 6 septembrie 2023, sub patronajul președintelui Iohannis, iar invitat special la acest eveniment ar putea fi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenki, care s-ar afla, astfel, pentru prima data in Romania. Summit-ul…

- Numarul cetatenilor ucraineni care s-au angajat in Romania dupa declansarea razboiului din tara vecina a atins, miercuri, un nou record, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, la nivel national au fost incheiate 6.810 contracte de munca pentru cetateni ucraineni, cel mai mare…