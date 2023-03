Zelenski dezvăluie motivele pentru care lupta de pe linia fronturilor merită să fie continuată Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, multumeste, marti, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, toturor celor care pun presiune si atrag atentia ca razboiul se poate incheia mai repede, daca lumea este unita, prompta si determinata. El crede ca atitudinea Rusiei si amenintarea constanta pe care o adreseaza intregii lumi sunt motive suficiente de a lupta, de a pune presiune si a duce la infrangerea Rusiei, scrie news.ro. Zelenski anunta, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca a facut o vizita in regiunea noastra Sumi. Fii la curent cu cele mai noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

