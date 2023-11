Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski le-a vorbit luni seara compatriotilor despre „vestile bune” din Romania si le-a multumit presedintelui Klaus Iohannis si premierului olandez Mark Rutte pentru deschiderea centrului de instruire a pilotilor pentru F-16 de la Fetesti, cu atat mai mult cu cat, intr-o aparenta respingere…

- UPDATE, ora 6:40 - Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca poporul sau merita sa fie in Uniunea Europeana, impreuna cu celelalte popoare libere. „Intelegem deja ce pasi sunt necesari in continuare pentru a avansa dupa decizia Consiliului European si a aduce scopul cheie - accederea tarii…

- Statele Unite au declarat ca sunt in favoarea mentinerii unei democratii “puternice” in Ucraina, in timp ce par sa inteleaga reticenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a organiza alegeri la inceputul anului viitor, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Toate alegerile, inclusiv cele prezidentiale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas "a deturnat atentia" de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP."Este evident ca razboiul din Orientul Mijlociu, acest conflict, deturneaza atentia",…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a remarcat, luni, in discursul video adresat natiunii, ca incidentele de duminica de pe aeroportul din capitala Daghestanului, Mahacikala, luat cu asalt de protestatari care cautau pasageri israelieni, arata, deja pentru a doua oara in acest an, dupa revolta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit miercuri (27 septembrie) la Kiev cu secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a confirmat biroul președintelui joi (28 septembrie), potrivit Reuters. La intalnire, Shapps și Zelenski au discutat despre consolidarea apararii antiaeriene in Ucraina,…

- Consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, propune Romaniei sa doboarele dronele rusești de langa granițele sale, „pe o anumita raza”. „Desigur, nimeni nu se asteapta ca NATO sa invoce articolul 5 si sa intre in razboi cu Federația Rusa din cauza unei drone cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul.…

- Autoritațile locale din Rusia au anunțat sambata ca au doborat doua drone, una in regiunea Briansk, iar alta in Belgorod, inainte de a ajunge in orașul cu același nume. Un alt atac a vut loc asupra satului Shchetinovka, soldat cu un mort. De partea cealalta, rușii au atacat de 28 de ori regiunea Sumi,…