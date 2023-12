Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat miercuri deblocarea a 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei, cu o zi inaintea unui summit european la care premierul ungar Viktor Orban ameninta ca se va opune lansarii negocierilor de aderare cu Ucraina si unui ajutor financiar al

- Potrivit unui sondaj, europenii sunt in general deschiși la ideea aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, in ciuda costurilor și riscurilor, dar nu accepta la fel de ușor o eventuala extindere a blocului comunitar cu Georgia și țarile din Balcanii de Vest, scrie The Guardian.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat sambata sprijinul guvernului sau pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE), in ajunul Consiliului European din 14 si 15 decembrie, care va aborda atat aceasta candidatura de aderare, cat si pe cea a Ucrainei, informeaza Agerpres. Intr-o…

- Video | Din SUA, Marcel Ciolacu dezvaluie ce ar trebui facut pentru aderarea Romaniei la SchengenDin SUA, acolo unde se afla intr-o vizita oficiala, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre Consiliul JAI și aderarea Romaniei la Schengen. "Nu puteam fi pe ordinea de zi decat daca doream sa…

- UPDATE 13:00 - Ucraina nu a ajuns la un impas in razboiul sau cu Rusia pentru ca Occidentul poate ajuta Kievul „punand inca cinci regine pe tabla", potrivit unui influent istoric al Europei de Est.Timothy Snyder, profesor la Yale, a susținut ca menținerea unor niveluri ridicate de ajutor militar ar…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, i-a propus miercuri presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, organizarea in Argentina a unui summit intre Ucraina si tarile Americii latine, in cadrul uneia dintre convorbirile sale cu lideri mondiali dupa ce a fost ales duminica, informeaza joi AFP,…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in atacurile rusești asupra Ucrainei in ultimele 24 de ore, au anunțat duminica oficiali locali, transmite The Guardian. Potrivit AP, doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite in regiunea Herson, dupa ce peste 100 de obuze au bombardat zona in weekend,…

- Sorin Constantinescu, fost consilier cand premier era Orban și expert in zona de jocuri de noroc, e persoana despre care se crede ca a vorbit premierul Ciolacu, cand ar fi vorbit de șantaj din partea industriei pacanelelor. In replica, Sorin Constantinescu a amenințat ca il va da in judecata.