- UPDATE 10:30 - O groapa comuna si, separat, alte aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman (in estul Ucrainei), recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de DPA.Autoritatile nu au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca oficialii ruși au inceput sa pregateasca societatea pentru o posibila utilizare a armelor nucleare, insa crede ca Rusia nu este gata sa le foloseasca. Potrivit digi24.ro , intr-un interviu acordat BBC, el a negat, pe de alta parte, ca ar fi indemnat…

- Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei, republica din interiorul Rusiei, va fi recompensat pentru „contribuția eroica” din Ucraina cu gradul de general-colonel de dictatorul de la Kremlin, intr-un moment in care acesta s-a aratat critic fața de armata rusa dupa infrangerile rușinoase suferite in ultimele…

- Uzbekistanul nu intenționeaza sa ii deporteze pe rușii care fug in masa in Asia Centrala pentru a se sustrage de la recrutare, in contextul mobilizarii militare a Moscovei in Ucraina, a declarat vineri guvernul de la Tașkent, transmite Reuters . Mii de barbați, unii cu familiile lor, au parasit Rusia…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni seara, un mesaj adresat Occidentului și Rusiei, prin care iși expune atat doleanțele, cat și condițiile in fața invaziei trupelor lui Putin. Liderul ucrainean a solicitat din nou ajutor internațional, subliniind victoriile soldaților ucraineni pe campul de lupta.…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, susține Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean indeamna China sa isi foloseasca influenta politica si economica uriasa asupra Rusiei pentru a pune capat luptei. Rușii anunța…

- Dara Massicot, o cercetatoare de la RAND Corporation specializata in strategia de securitate a Rusiei, ofera o evaluare sumbra asupra viitorului forțelor armate ruse, afirmand ca problemele cauzate de razboiul din Ucraina le vor macina timp de ani de zile. „Prejudiciile pe termen lung provocate armatei…

- Liderul de la Kremlin se va afla in Orientul Mijlociu in aceasta saptamana, intr-una din rarele sale vizite externe, menita sa demonstreze ca razboiul prelungit și costisitor de pe teritoriul ucrainean nu a diminuat rolul Moscovei pe scena internaționala.