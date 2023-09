Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, luni seara, in discursul adresat natiunii, ca asteapta si de la alte tari vecine o cooperare constructiva in problema cerealelor asa cum a fost cu Romania si Bulgaria. „Am avut o intalnire cu oficialii guvernamentali si cu Oficiul privind exporturile noastre de cereale. Am coordonat masurile ulterioare si am inregistrat rezultatele obtinute. In primul rand: Comisia Europeana a sprijinit foaia de parcurs pentru monitorizarea reciproca a exporturilor de cereale. Acest lucru este complet rational. In al doilea rand, eliminam treptat emotiile din acest subiect…