Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut din nou apel statelor Uniunii Europene sa interzica vizele pentru cetatenii rusi pentru a evita ca blocul sa devina un „supermarket" deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informeaza Reuters. Zelenski a declarat ca propunerea sa nu se aplica rusilor care au nevoie de ajutor pentru ca si-au […]