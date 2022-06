Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, vineri, ca decizia istorica a Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la UE este o recunoșatere a faptului ca țara sa aparține Europei, și nu este un taram de tranzit, la granița dintre orci și efli. „Este recunoscut oficial ca Ucraina nu este o punte, nu […] The post Zelenski, despre decizia liderilor europeni: Ucraina nu este granița dintre orci și elfi. Ce a transmis Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .