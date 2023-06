Stiri pe aceeasi tema

- Progresele armatei ucrainene in contraofensiva lansata pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse sunt „mai lente decat s-ar fi dorit”, a admis presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat miercuri de BBC.

- Continua sa apara imagini in vreme ce Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kakhovka, soldata cu inundatii in sudul Ucrainei. UPDATE Ucraina a cerut marti convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in urma distrugerii partiale a barajului…

- Armata rusa susține ca forțele armate ucrainene au atacat barajul Nova Kakhovka din regiunea Herson, distrugand aproape in intregime barajul, precum și centrala hidroelectrica Kakhovka. De partea cealalta, ucrainenii ii acuza pe ruși ca ei au aruncat in aer barajul pentru a le opri contraofensiva. Acesta…

- Generalul David Petraeus a declarat ca contraofensiva ucraineana este „foarte impresionanta” și poate avea succes, adaugand ca ucrainenii sunt „hotarați sa iși elibereze țara”, transmite The Guardian. Petraeus, care a fost director al CIA și a condus inainte forțele internaționale in Irak și Afganistan,…

- Incursiuni si sabotaje fara precedent in Rusia, insistenta pusa pe apararea antiaeriana, verde din partea Statelor Unite pentru atacuri in Crimeea... Si daca ofensiva ucraineana a inceput deja? Suntem in septembrie 2022. Se pregateste o contraofensiva ucraineana, toata lumea o simte. Dar in vreme…

- General cu 4 stele Philip Breedlove, fostul comandant suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat joi, la Antena 3, ca din punctul sau de vedere contraofensiva ucraineana ar trebui sa inceapa in Crimeea.„Ucrainenii au invins Rusia stretegic la nord de Kiev, au invins strategic la nord și nord-vest…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) efectueaza cercetari care o vizeaza pe patroana unei agentii de turism din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, pentru ca a pus la dispozitia autoritatilor ruse autobuzele cu care au fost deportati peste 1.000 de copii din teritoriile aflate…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.