- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta Ucraina. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat luni ca este "prea devreme" sa se bucure dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa salutata unanim, scrie AFP. "In momentul de fata, este prea devreme sa tragem concluziile si sa facem previziuni", a declarat el in alocutiunea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, insoțit de ambasadorii mai multor țari, a mers vineri la Odesa, in sudul țarii, port care in urma cu nici o saptamana era bombardat de ruși. De aici ar trebui sa plece navele cu grane destinate exportului, așa cum prevede acordul de la Istanbul, semnat separat…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Rusia va pune capat ofensivei din Ucraina imediat ce Kievul se va preda, a anunțat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit BBC . El indeamna autoritațile ucrainene sa ordone trupelor lor sa depuna armele. „Partea ucraineana poate opri totul inainte de sfarșitul zilei de astazi”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca, in cele din urma, ”lumea renunta la petrolul rusesc”, referindu-se la al saselea pachet de sanctiuni pe care UE l-a anuntat impotriva Rusiei. ”Realizarea acestui lucru este foarte dificila”, afirma presedintele. In plus, el a vorbit despre sistemele…