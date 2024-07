Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170 de persoane au fost ranite, in timp ce cel putin 37 au fost confirmate ca fiind ucise din cauza atacului rusesc din 8 iulie din intreaga tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, citat de The Kyiv Independent. Teroristii rusi trebuie trasi la raspundere pentru acest lucru. Simpla ingrijorare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 8 iulie, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care s-a vazut saptamana trecuta la Kiev, nu poate acționa ca mediator pentru a pune capat razboiului din Ucraina și ca acest lucru poate fi facut doar de puterile mondiale China, SUA sau UE,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE. Doar economiile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensi a declarat, intr-un interviu pentru Bloomberg, ca reprezentanții Rusiei trebuie sa fie prezenți la cel de-al doilea Summit pentru Pace, dar este puțin probabil sa fie prezent și Vladimir Putin, deoarece „ii este fr

- UPDATE 00.00 - Trupele ruse au inregistrat pierderi „astronomice” in timp ce incercau sa avanseze in regiunea ucraineana Harkov, a declarat un oficial NATO care a vorbit sub protecția anonimatului, in cadrul reuniunii miniștrilor apararii din țarile NATO care a avut loc la Bruxelles, scriu joi The Kyiv…

- Cu doar cateva zile inainte de conferința privind pacea in Ucraina, programata fara participarea Rusiei, Kievul a anunțat marți ca examineaza posibilitatea de a invita Moscova la un summit viitor, cu scopul de a prezenta un plan de pace aprobat de comunitatea internaționala, relateaza AFP.

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat miercuri drept „ipocrita” disponibilitatea pentru dialog exprimata de presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat agentiei oficiale chineze Xinhua in ajunul vizitei sale de stat la Beijing, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus. Amploarea atacului…