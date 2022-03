Zelenski depre ofițerii ruși: Incompetenţi care își duc oamenii la măcel Ucrainenii au dovedit ca stiu sa lupte mai profesionist decat o armata care lupta de zeci de ani in diferite regiuni si in diferite conditii, a declarat, duminica dimineata, presedintele Volodimir Zelenski intr-un nou mesaj, in timp ce Ucraina a intrat in a 25-a zi de razboi. “Cea de-a 24-a zi a invaziei pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia s-a incheiat. Dupa opt ani de agresiune, ucrainenii au dovedit ca stiu sa lupte mai profesionist decat o armata care lupta de zeci de ani in diferite regiuni si in diferite conditii. Raspundem cu intelepciune si curaj numarului mare de echipamente si soldati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și poporul ucrainean sunt propuși pentru Premiul Nobel pentru Pace. Mai mulți politicieni europeni, dar nu numai solicita redeschiderea procedurii de nominalizare pentru Premiul Nobel pentru Pace pana la finele acestei luni, asta pentru a putea fi inscris și…

- Coloane imense cu zeci de mii de manifestanți in mai mai multe orașe europene, la Tbilisi, Frankfurt, Praga, Bratislava, Paris și Vilnius. Oamenii au marșaluit vineri seara in semn de susținere fața de Ucraina, in contextul in care aceasta țara rezista, de noua zile, bombardamentelor armatei ruse. Președintele…

- Directorul Energoatom, compania care opereaza centrala nucleara Zaporojie, atacata și capturata joi noaptea de Rusia, a transmis vineri ca administrația lucreaza acum sub amenințarea armelor, relateaza CNN.Intr-un mesaj transmis pe Telegram, Petro Kotin a spus ca forțele ruse „au intrat pe teritoriul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, marti, plenului Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte, fiind imbracat in haine militare. „Nu stiu cum sa va salut, daca e seara sau dimineata, fiindca pentru unii dintre noi azi poate fi ultima…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, marti, plenului Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte, fiind imbracat in haine militare. „Nu stiu cum sa va salut, daca e seara sau dimineata, fiindca pentru unii dintre noi azi poate fi ultima…

- Ucraina cere aderarea la Uniunea Europeana, iar Volodimir Zelenski solicita ca acest lucru sa se faca prin procedura de urgența. El a afirmat ca soldații ucraineni nu lupta doar pentru țara lor, ci pentru intreaga Europa. Prin urmare, merita sa intre in UE. Ucraina cere aderarea la Uniunea Europeana.…

- Președintele Ucrainei face primele declarații dupa invazia Rusiei. El se adreseaza propriului popor, dar și poporului rus. Iata principalele declarații: Militarii noștri țin piept atacurilor. Avem o armata foarte puternica. Ucraina e atacata di nord și sud. avem arme defensive capabile sa ne apere suveranitatea.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Liderul de la Kiev a menționat ca nu este deocamdata nevoie de mobilizare generala. Prin urmare, in Ucraina vor fi mobilizați doar cetațenii care sunt incluși in rezerva operaționala. „Trebuie sa completam prompt armata…