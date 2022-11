Zelenski denunță la ONU crima Rusiei în războiul din Ucraina: „Lumea nu trebuie ținută ostatică” - Anunț despre pacea ucraineană „Rusia incearca de multa vreme sa transforme Consiliul de Securitate al ONU intr-o platforma a retoricii. Insa, a fost creat sa fie cea mai puternica platforma pentru decizii și acțiuni din lume. Prin urmare, Consiliul de Securitate trebuie sa dea o evaluare clara a acțiunilor statului terorist.Ucraina propune Consiliului de Securitate sa adopte o astfel de rezoluție prin care sa condamne toate formele de teroare energetica.Confirm invitația din partea Ucrainei privind misiunea experților ONU asupra infrastructurii critice a țarii noastre care a fost sau ar putea fi lovita de rachete rusești.Este… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

