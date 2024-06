Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj publicat luni de Institutul International de Sociologie din Kiev, 70% dintre cei 2.011 de intervievati considera ca Zelenski trebuie sa ramana in functie pana la sfarsitul razboiului. Doar 22% s-au declarat impotriva. Rezultatele acestei anchete contrazic afirmatia Moscovei potrivit…

- Peste 3.000 de detinuti de drept comun incarcerati in inchisorile din Ucraina au cerut sa fie mobilizati in armata, dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a promulgat vineri o lege care permite eliberarea conditionata a detinutilor dispusi sa mearga pe front pentru a lupta in razboiul cu Rusia.

- Volodimir Zelenski considera ca partenerii Ucrainei „se tem ca Rusia sa piarda razboiul” și ar vrea ca Kievul „sa caștige in așa fel incat Rusia sa nu piarda”. Presedintele ucrainean ar fi facut aceste declarații in timpul unei intalniri cu jurnaliștii, dupa cum relateaza ziarul Kyiv Independent, citat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat joi, 16 mai 2024, orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, intr-o incercare de a intari moralul trupelor care se confrunta cu o noua ofensiva lansata de armata rusa, potrivit Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a invitat duminica pe conationalii sai, cu ocazia Pastelui ortodox, sa se uneasca in rugaciune unii pentru altii si pentru soldatii din prima linie a frontului, spunand ca Dumnezeu - care are un "steag ucrainea

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca 16 copii ucraineni care au fost "transferati fortat in Rusia" au putut "sa-si regaseasca familiile", Rusia anuntand anterior un schimb intre Moscova si Kiev in care a evo

- UPDATE 6:10 - Oficial NATO: Rusia nu are capacitatea de a lansa o noua ofensiva de succes in aceasta primavaraNATO considera, pe baza informațiilor obținute, ca este puțin probabil ca Rusia sa lanseze o ofensiva pe scara larga in viitorul apropiat, relateaza joi European Pravda citand un oficial NATO…

- UPDATE 6:10 - Oficial NATO: Rusia nu are capacitatea de a lansa o noua ofensiva de succes in aceasta primavaraNATO considera, pe baza informațiilor obținute, ca este puțin probabil ca Rusia sa lanseze o ofensiva pe scara larga in viitorul apropiat, relateaza joi European Pravda citand un oficial NATO…