Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean apare luni pe prima pagina a ziarului britanic Financial Times, care l-a declarat „personalitatea anului” și care l-a comparat cu un „Churchill al epocii rețelelor de socializare”, transmite EFE, citata de Agerpres. Intr-un interviu acordat Financial Times , Volodimir Zelenski…

- Cunoscuta publicație spune ca Zelenski a devenit un etalon al democrației dupa implicarea sa activa in razboiul din Ucraina și ca intruchipeaza rezstența poporului sau in fața conflictului.Volodymyr Zelenskyy is the @FT 's person of the year for his "extraordinary display of leadership and fortitude"…

- Financial Times l-a desemnat „Personalitatea anului” pe Volodimir Zelenski, care se descrie ca un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanitații”, scrie The Guardian și G4media . „Sunt mai mult responsabil decat curajos. … Urasc sa dezamagesc oamenii”, a afirmat președintele Zelenski,…

- Financial Times l-a desemnat „Personalitatea anului” pe președintele ucrainean, care se descrie ca un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanitații”, scrie The Guardian.

- Kremlinul a subliniat, luni, ca orașul ucrainean Herson aparține Rusiei, reacționand la vizita președintelui Volodimir Zelenski in acest oraș din sudul Ucrainei, la cateva zile dupa retragerea forțelor rusești. Intrebat despre deplasarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Herson, Kremlinul…

- Pe masura ce armata ucraineana respinge atacurile tot mai agresive din partea Rusiei, increderea lui Volodimir Zelenski in finalul fericit al razboiului, in care Ucraina sa fie invingatoare, crește. Recent, liderul ucrainean a fost intrebat ce va face dupa ce se va termina acest conflict care dureaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment. ”Trebuie sa facem totul ca fiecare cetatean al Rusiei sa recunoasca faptul ca propriul stat il priveaza de cel mai important lucru – dreptul la viata”, a declarat Zelenski.…

- Kremlinul a anunțat, luni, ca se afla in contact „sporadic” cu Statele Unite in privința chestiunilor nucleare, la o zi dupa ce Washingtonul a avertizat cu privire la existența unor „consecințe catastrofale” in cazul in care Moscova ar folosi armele nucleare pentru a proteja regiunile ucrainene pe care…