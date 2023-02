Zelenski declară că situaţia de pe frontul din estul Ucrainei devine tot mai grea Volodimir Zelenski, a afirmat, sambata, ca situatia de pe frontul din estul tarii devine tot mai dificila, iar Rusia arunca in lupta din ce in ce mai multi militari. Fortele ruse castiga incet teren in regiunea Donbas, incercuind orasul Bahmut, de la nord de Donetk si luptand pentru a prelua controlul unei sosele apropiate, care este o ruta majora de aprovizionare pentru fortele ucrainene, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat marți ca forțele sale au preluat controlul asupra localitatii Blahodatne, situata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, unde au avut loc unele dintre cele mai grele lupte din ultimele saptamani, informeaza Reuters, transmite RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Semnele unei viitoare „mari ofensive rusești" au fost observate in estul Ucrainei, susțin surse ucrainene citate de Sky News. Forțele rusești se pregatesc sa lanseze o „mare ofensiva" la inceputul primaverii, potrivit evaluarilor serviciilor de informații din Ucraina. Direcția principala de informații…

- Artemovsk este aproape de eliberare, luptele s-au mutat in partea de vest a orașului, anunța șeful interimar al DPR, Denis Pushilin. Pe masura ce forțele ucrainene sunt alungate din oraș. iar eliberarea este iminenta, Rusia spune ca numele ucrainene ale orașelor vor fi renunțate. Artyomovsk a fost…

- Fortele ucrainene isi pastreaza pozitiile impotriva trupelor ruse, in regiunea estica Donbas si avanseaza in pasi mici in unele zone, a declarat vineri Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Armata rusa a bombardat joi intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat, informeaza Rador. Fii la curent…

- Rusia a provocat deja pierderi uriașe tuturor țarilor de pe glob prin destabilizarea deliberata a pieței energetice, insa lumea nu indrazneste sa dezarmeze cu adevarat Rusia din punct de vedere energetic, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in discursul sau video de seara, informeaza…

- Forțele armate ruse și ucrainene dau lupte grele in estul Ucrainei. Rușii se lupta sa nu cedeze teritoriul cucerit, dupa infrangerile rușinoase din sud, in timp ce ucrainenii se grabesc sa lanseze contraofensiva pentru a nu le da timp rușilor sa se replieze. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent…