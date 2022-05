Zelenski declanșează ”ofensiva financiară” împotriva Moscovei Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. “Indemnam tarile partenere sa recunoasca legal ca Rusia trebuie sa fie facuta responsabila financiar pentru crimele pe care le-a comis”, a afirmat el. Zelenski a mentionat ca acest lucru ar fi corect. “Si Rusia ar simti adevarata greutate a fiecarei rachete, a fiecarei bombe, a fiecarui proiectil pe care l-a tras spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sambata seara, ca evacuarea civililor adapostiți in buncarele de la uzina Azovstal s-au incheiat, urmand ca duminica sa fie deschise noi coridoare umanitare pentru locuitorii din Mariupol și așezarile din jurul orașului. Atacurile trupelor ruse…

- In contextul in care presedintele ucrainean i-a multumit pentru "trimiterea de material militar de anvergura care contribuie la rezistenta ucraineana", seful statului francez "a indicat ca acest sprijin va continua sa fie consolidat, la fel ca asistenta umanitara furnizata de Franta", potrivit unui…

- In contextul in care presedintele ucrainean i-a multumit pentru "trimiterea de material militar de anvergura care contribuie la rezistenta ucraineana", seful statului francez "a indicat ca acest sprijin va continua sa fie consolidat, la fel ca asistenta umanitara furnizata de Franta", potrivit unui…

- In primele 16 zile de razboi, 79 de copii au fost uciși și alți aproximativ 100 au fost raniți, in urma atacurilor inamice, a prezicat serviciul de presa al Parchetului General din Ucraina, informeaza publicația Obozrevatel . Peste 280 de instituții de invațamant sunt in prezent distruse. Cele mai afectate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți, intr-un interviu acordat ABC News, despre situația din Ucraina și despre un eventual dialog cu Rusia in legatura cu solicitarea Moscovei de a recunoaște independența regiunilor separatiste din Donbas. Zelenski spune, de asemenea, ca NATO „nu…

- Fortele ruse se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski – transmit Reuters si AFP. Declaratia sefului statului ucrainean vine dupa ce Serviciul de stat pentru comunicatii speciale si protectia informatiilor a informat ca fortele ruse au continuat…

- ''Pe 26 februarie, dupa un bombardament rusesc, 19 civili au fost ucisi, 73 sunt raniti'', a anuntat pe social media Pavel Kirilenko, administratorul regional ucrainean numit de presedintele Volodimir Zelenski.Rusia ataca Ucraina pe mai multe fronturi. Lupte grele se duc intre forțele ruse și cele ucrainene,…