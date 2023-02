Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 24.02.2022, ora 00:00 – 1.01.2023, ora 09:00 in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in Romania, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 1.204.829 persoane (din care 933.055 au fost cetațeni ucraineni); ▪ 341.953 mijloace de transport. The post 933.055 refugiați ucraineni au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post” care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Presedintele SUA,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski merge intr-o vizita in Statele Unite și va fi primit miercuri de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi in drum spre Washington, unde ar urma sa se intalneasca, miercuri, cu presedintele Joe Biden si posibil sa se adreseze Congresului, relateaza CNN si „Washington Post" care citeaza surse din administratie si din legislativul american. Aceasta vizita in…

- Președintele rus Vladimir Putin a vizitat, luni, Podul Kerci, care leaga Crimeea de Rusia, distrus parțial de o explozie la inceputul lunii octombrie. Imaginile cu Putin la volanul unei mașini Mercedes au fost publicate de presa de stat din Rusia. Este prima vizita a lui Putin in Crimeea, de la inceputul…

- Peste 10 milioane de ucraineni nu au curent electric, a anuntat, joi seara, presedintele Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „In prezent, peste zece milioane de ucraineni sunt fara electricitate”, in special in regiunea Kiev, a declarat presedintele ucrainean in discursul sau zilnic. Mai multe orase…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca „razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze, transmite BBC. „Sunt convins ca acum este momentul in care razboiul distructiv al Rusiei trebuie si poate fi oprit. Aceasta va salva mii de vieti”, a declarat el marti, prin intermediul unui discurs video,…

- In perioada 24 februarie – 10 noiembrie 2022, pe teritoriul Republicii Moldova, pe segmentul MD-UA, au intrat 619.057 cetațeni ucraineni și au ieșit – 496.849 cetațeni ucraineni (306.606 pe segmentul MD-RO; 190.243 pe segmentul MD-UA). La moment, pe teritoriul țarii noastre se afla 78.728 cetațeni ucraineni.…