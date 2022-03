Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei. El a mai declarat ca nu trebuie sa moara oameni pentru ca anumite state sa gaseasca curajul necesar pentru a trimite arme Kievului. “Frica te face intotdeauna complice”, a spus el, potrivit The Guardian . ”Daca cuiva ii este frica de Rusia… asta il face responsabil de catastrofa creata de trupele ruse in orașele noastre”, a mai spus el. “Așteptam armele chimice? Noi, cei care suntem in viața, trebuie sa așteptam? Tot ceea ce face armata rusa și tot ce a facut deja nu merita un embargo asupra petrolului?”