- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau video de sambata seara, adresat națiunii, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 civili, intre care si un baiețel de doar doi ani. „Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat, vineri, un mesaj video pe Facebook, in care vorbeste despre atacurile cu rachete si drone ale rușilor care au lovit in ultimele 24 de ore si sustine ca unele dintre aceste rachete au trecut prin spatiul aerian al Romaniei, desi autoritatile de la Bucuresti…

- Rusia nu trebuie sa castige razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat miercuri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu ocazia intalnirii cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, liderul de la Paris subliniind ca miza este viitorul Europei. Emmanuel…

- O divizie de leasing din Rusia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) este printre companiile vizate de sanctiunile anuntate de Ucraina, a informat duminica RBI, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat in cursul noptii o serie de sanctiuni care…

- Aceasta opereaza atat in Rusia cat si in Belarus, realizand aproximativ jumatate din profitul sau in Rusia.Masura a fost anunțata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski alaturi de o serie de sanctiuni care vizeaza 182 firme din Rusia si Belarus, precum si trei persoane fizice.Firmele sunt implicate…

- O divizie de leasing din Rusia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) este printre companiile vizate de sanctiunile anuntate de Ucraina, a informat duminica RBI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat in cursul noptii o serie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Anne Hidalgo, primarul Parisului, a declarat despre eventuala participare a sportivilor din Rusia si Belarus la Jocurile Olimpice 2024 ca ar prefera sa ii vada concurand sub drapel neutru, informeaza AFP, citata de News.ro . „O astfel de situatie este inacceptabila pentru statul nostru”, a reactionat…