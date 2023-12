Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a avertizat, luni, ca Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului.

- In urma cu un an, cand Rusia incasa o infrangere umilitoare in razboiul cu Ucraina, Vladimir Putin ranjea. Acum, Putin pare sa ranjeasca din nou, dar din alt motiv: Ucraina nu prea are cum sa caștige razboiul cu Rusia. Eșecul contraofensivei din vara lui 2023 a aratat ca ucrainenii pur și simplu nu…

- Ungaria trebuie sa spuna nu modelului european actual construit la Bruxelles, a declarat sambata prim-ministrul Viktor Orban, la congresul partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie schimbata, mai degraba decat abandonata, transmite Reuters. Orban a reiterat opozitia guvernului sau…

- Uzina Topaz și terenurile aferente acesteia, peste cinci hectare, au fost vandute pe bani marunți. Afacerea s-a facut in secret, la Moscova. Beneficiarul intreprinderii de la Chișinau a devenit o companie din Rusia, care ar fi controlata de catre Arcadie Topalo, vizat in mai multe investigații de presa.…

- Presedintele american Joe Biden reitereaza sustinerea Ucrainei, dupa ce Statele Unite au evitat in ultimul moment, sambata, o paralizie bugetara, relateaza CNN, informeaza News.ro.Sefu statului american indeamna Congresul sa finanteze in mod separat asistenta acordata Ucrainei in razboiul impotriva…

- Activele suverane ruse blocate de națiunile din Occident ar trebui folosite pentru redresarea post-conflict a Ucrainei, a declarat miercuri Penny Pritzker, emisarul președintelui SUA, Joseph Biden, pentru reconstrucția Ucrainei, susținand o cerința centrala formulata de Administrația de la Kiev. Penny…