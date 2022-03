Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va interveni miercuri, la ora 15.00, in direct prin videoconferinta in fata deputatilor francezi, a anuntat vineri presedintia Adunarii Nationale, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. ''Situatia de razboi care afecteaza poporul ucrainean priveste toate popoarele Europei si adunarile lor parlamentare'', a subliniat sursa citata. Zelenski s-a adresat deja prin videoconferinta deputatilor europeni la 1 martie, apoi in fata parlamentului britanic, a parlamentarilor canadieni, a Congresului american si Bundestag-ului german. Duminica, el urmeaza sa se…