- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri faptul ca omologul sau francez Emmanuel Macron, acuzat uneori ca nu este in fruntea sprijinului pentru Ucraina, "s-a schimbat" si a apreciat ca increderea este "reala astazi", potrivit unui interviu publicat de cotidianul francez Le Figaro,…

- Joi, 9 februarie, președintele Ucrainei Volodimir Zelensky va participa la summitul UE de la Bruxelles și se va intalni acolo cu premierul italian Giorgia Meloni.Vizita lui Zelensky la Bruxelles și intalnirea cu Meloni „in marginea summitului UE” au fost anunțate de surse Reuters . Detaliile viitoarei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi miercuri seara la Paris, unde se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Palatul Elysee, confirmand o informatie difuzata anterior de postul BFMTV si de radioul public francez France Info, transmite Agerpres.

- Volodimir Zelenski și-a exprimat in mesajul sau zilnic nemulțumirea fața de absența unei decizii occidentale cu privire la trimiterea mai multor tancuri Leopard 2, care sa ajute țara sa se apere de atacurile agresive ale Rusiei. Președintele ucrainean a dezvaluit ca nevoia țarii sale depașește numarul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca Franta va livra Ucrainei 'tancuri usoare de lupta', relateaza AFP.

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat, in contextul vizitei lui Volodimir Zelenski, ca Ucraina nu are șanse sa adere la NATO pentru ca acesta decizie ar fi perceputa de Rusia ca fiind „ceva conflictual”. „Intrarea Ucrainei in NATO ar fi perceputa de Rusia ca ceva conflictual. Nu vi-o puteti…