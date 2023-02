Zelenski confirmă planurile unei contraofensive ucrainene pregătite pentru primăvară Presedintele Volodimir Zelenski a confirmat, miercuri seara, planurile unei contraofensive ucrainene pregatite pentru primavara, dar pana atunci a subliniat ca este important ca ofensiva rusa sa fie zadarnicita si a dat asigurari ca Moscova are piederi mari in randul fortelor sale, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

