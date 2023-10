Volodimir Zelenski a confirmat, in discursul catre natiune de marti seara, ca Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, pe care fortele Kievului le-au folosit deja pe campul de lupta, scrie news.ro.

„Multumesc tuturor celor care lupta si muncesc pentru Ucraina! Si astazi sunt recunoscator in special Statelor Unite. Acordurile noastre cu presedintele Biden sunt puse in aplicare. Ele sunt puse in aplicare foarte precis - ATACMS s-au dovedit a fi foarte exacte”, a declarat Volodimir Zelenski in finalul discursului sau video de marti seara.

SUA au furnizat…