Zelenski confirmă cel mai negru scenariu: Rusia începe faza a doua a invaziei în Ucraina Presedintele Volodimir Zelenski a spus marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila, insa i-a mentionat pe luptatorii de la Soledar pentru „curajul si fermitatea” cu care apara in continuare orasul pe care Moscova sustine ca este pe punctul de a-l captura. In acelasi timp, Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare, motiv pentru care liderul ucrainean a pledat din nou in fata liderilor occidentali pentru a primi mai mult echipament militar cu care Ucraina sa tina piept agresiunii ruse, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

