- Este a 377-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Deși au existat zvonuri potrivit carora armata ucraineana s-ar retrage din Bahmut, Zelenski a dat de ințeles ca lupta continua in estul Ucrainei. El a mai afirmat ca la Bahmut armata ucraineana „a dat si da unul dintre cele mai mari rezultate in

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Armata ucraineana anunța ca „lupte intense au loc in orașul Bahmut și in jurul acestuia” din estul țarii, forțele rusești desfașurandu-și unitațile mai experimentate, relateaza CNN. „Ocupanții ruși au trimis cele mai antrenate unitați ale companiei paramilitare private (PMC) Wagner și alte unitați regulate…

- Armata ucraineana a respins in ultimele 24 de ore circa 90 de atacuri intreprinse de forțele armate rusești in principal zone din nord-estul si estul Ucrainei, unde se duc in aceste zile majoritatea luptelor intre cele doua parti.

- Avionul de atac la sol de la bordul caruia șeful Wagner, Evgheni Prigojin, il chema la un duel aerian pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost lovit in apropiere de Bahmut, locul celei mai sangeroase batalii ruso-ucrainene.

- Armata ucraineana foloseste grenade termobarice RTB-7MA de fabricatie bulgara. Grenadele RTB-7MA au fost produse pentru lansatoarele de grenade sovietice RPG-7. Un videoclip cu utilizarea acestei munitii in timpul luptelor de la periferia orasului Bahmut a fost publicat de soldatii Brigazii 241 de aparare…

- Serviciul de informatii externe german (BND) se arata alarmat de pierderile pe care le inregistreaza armata ucraineana in luptele impotriva fortelor ruse in orasul Bahmut din estul Ucrainei, a relatat vineri saptamanalul german Der Spiegel, citat de Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu…

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa si a scoate astfel din impas razboiul declansat de Rusia, a declarat seful serviciului de informatii al Ucrainei, Kirilo Budanov, relateaza joi CNN. ”Situatia este pur si simplu in impas”, nici trupele ucrainene si…