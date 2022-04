Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat, miercuri, disponibilitatea de a avea o intrevedere cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, subliniind ca asteapta un semnal din partea Kremlinului. Intrebat, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, daca inca exista perspective pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți capturarea aparenta a lui Viktor Medvedciuk. Se afla in arest la domiciliu sub acuzația de tradare inca de anul trecut. Conform serviciilor secrete ucrainene, ar fi evadat la scurt timp dupa ce Rusia și-a lansat invazia la sfarșitul lunii februarie.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, marți, un discurs in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, urmand sa ceara noi sancțiuni impotriva Rusiei, in urma atrocitaților comise de armata rusa in orașul Bucha, unde au fost uciși peste 400 de civili, noteaza BBC. Intervenția lui Volodimir…

- Sunt discuții din presa internaționala care apar la oficiali americani, ce au acces la informațiile legate de securitate. Potrivit acestor discuții, dupa o luna in care nu a avut practic niciun rezultat concret, Vladimir Putin trece la planul B: acela de a controla zona de sud-est a Ucrainei, cu condiția…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Liderul francez Emmanuel Macron a vorbit miercuri la telefon cu presedintele SUA, Joe Biden, pe care l-a informat despre recentele intalniri pe care le-a avut la Moscova si Kiev cu Vladimir Putin, respectiv cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat Casa Alba. „Ei au discutat și despre…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…