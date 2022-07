Stiri pe aceeasi tema

- Tablou sumbru in orașul Vinița din centrul Ucrainei, dupa ce a fost bombardat de ruși cu rachete Kalibr, lansate de pe un submarin rusesc din Marea Neagra. Printre cladirile distruse se numara un centru comercial, blocuri de locuințe, dar și un centru medical.

- Boris Johnson si-a reafirmat sprijinul Londrei fata de Kiev si a avertizat asupra riscului „oboselii Ucrainei” pe masura ce agresiunea armata a Rusiei in cea de-a cincea luna, scrie „The Guardian”.

- Kremlinul nu are incredere in asigurarile Kievului ca sistemele americane de rachete cu lansare multipla HIMARS, in cazul aprovizionarii lor, nu vor fi folosite pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.…

- Președintele american Joe Biden a spus ca SUA nu vor furniza Ucrainei rachete care pot ajunge in Rusia, in incercarea de a atenua tensiunile cu Moscova privind posibila desfașurare de rachete cu raza lunga de acțiune. Casa Alba a cantarit cererile Ucrainei – care pierde teren in lupta pentru Donbas…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, luni seara, la Bruxelles, cum vede noile masuri de sprijin pentru populatie propuse de coalitia de guvernare si daca ele ar putea avea efecte asupra deficitului bugetar, care a fost negociat cu Comisia Europeana. “Deficitul, da, a fost negociat, dar este o asumare a coalitiei…

- Ieri, pe 8 mai, Președintele Biden și liderii G7 s-au intalnit cu președintele Zelenski pentru a consolida angajamentul comun de a consolida poziția Ucrainei pe campul de lupta și la masa negocierilor. Sancțiunile fara precedent au avut deja un impact imens asupra economiei rusești. Controalele americane…

- Decizia privind momentul in care se va pune capat participarii Rusiei la programul ISS a fost deja luata, dar nu va fi anunțata inca. Rusia, in conformitate cu obligațiile sale, va avertiza partenerii despre aceasta cu un an inainte, a declarat sambata șeful Roscosmos, Dmitri Rogozin, intr-un interviu…

- Armata rusa continua sa bombardaze mai multe zone din Ucraina. Joi, centrul Kievului a fost bombardat in timpul vizitei in capitala ucraineana a secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Președintele Volodimir Zelenski spune ca atacurile de la Kiev fac parte din eforturile conducerii ruse de a…