Stiri pe aceeasi tema

- Kievul și alte orașe din Ucraina continua sa opuna rezistența invaziei Federației Ruse, ceea ce a devenit un prilej pentru Administrația Prezidențiala ucraineana sa anunțe ca razboiul se va incheia in curand. Consilierul președintelui Ucrainei, Oleksii Arestovici, a declarat ca in aprilie locuitorii…

- Șeful echipei de negocieri cu Rusia, Mykhailo Podolyak, a anunțat, intr-un interviu acordat in premiera pentru o televiziune din Romania, jurnalistei Ana Maria Roman, la News Hour with CNN de la Antena 3, cand ar putea avea loc o intalnire intre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflictul cu Rusia.

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflict. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind situatia de securitate euroatlantica in contextul agresiunii Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si implicatiile pentru Romania si masurile pentru gestionarea integrata a unui…

- In a cincea zi a invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut sa mulțumesc Romaniei pentru sprijinul oferit. In ultimele zile, Romania s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei. ...

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…