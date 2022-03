Stiri pe aceeasi tema

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. La Mariupol, bombardamentele rusești continua fara incetare, cei aproximativ 100.000 de localnici rezistand tot mai greu. Portul Berdiansk,…

- Au trecut 30 de zile de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuseste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze.

- Rusia va permite vineri iesirea convoaielor umanitare din diverse orase ucrainene doar daca i se transmit in prealabil informatii despre numerele de inmatriculare ale vehiculelor si numele functionarilor care le insotesc, a informat seful Centrului de Control al Apararii Nationale, Mihail Mizintev,…

- Cu siguranța in aceste zile in mai toata lumea Vladimir Putin nu este deloc in topul preferințelor. Declanșarea ”operațiunii militare speciale in Ucraina” (adica invazie in toata regula) l-a facut unul din cei mai detestați politicieni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Profesorul Carlo Masala preda politica internaționala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, este expert in politici de securitate și, in contextul actual, unul dintre cei mai intervievați experți militari din presa germana. Ieri, 1 martie, profesorul Masala a raspuns timp de o ora prin live chat…

- Disidentul rus intemnitat Aleksei Navalnii a facut apel la rusi sa iasa zilnic la protest impotriva campaniei militare a Moscovei din Ucraina, a scris miercuri pe Twitter purtatorul sau de cuvant, transmite Reuters.

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca…

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), unii dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, au facut un apel disperat in urma razboiului declanșat astazi de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Foștii mari campioni ai boxului mondial au stat astazi impreuna, pe strazile capitalei Kiev, incercand…