Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a transmis sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure" si „protectioniste", relateaza The Guardian. Comisia Europeana a permis la sfarsitul lunii trecute, pe o perioada limitata, ca tarile […]