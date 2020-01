Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a promis omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca vinovatii in cazul doborarii avionului Boeing vor fi pedepsiti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Potrivit presedintiei ucrainene, Rohani a asigurat ca toate persoanele implicate in “catastrofa aviatica:…

- Recunoasterea de Iran a faptului ca a doborat din greseala un avion de pasageri al companiei Ukraine International Airlines este un pas in directia corecta, dar cei vinovati trebuie sa fie trasi la raspundere, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. …

- Ucraina așteapta o investigatie completa, admiterea completa a vinovației și despagubiri din partea Iranului dupa caderea avionului de pasageri ucrainean cu 176 de pasageri la bord, a declarat președintele Volodimir Zelenski, sâmbata, într-un comunicat, potrivit Reuters.Zelenski a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat 'dintr- eroare' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp de la decolare, catastrofa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat joi o zi de doliu national dupa prabusirea langa Teheran a unui avion de linie ucrainean, accident soldat cu moartea a 176 de oameni, si a promis ca va stabili 'adevarul' in aceasta drama, informeaza AFP potrivit Agerpres 'Data de 9 ianuarie a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski iși va intrerupe vizita in Oman pentru a se intoarce la Kiev in contextul prabușirii avionului ucrainean Boeing 737 in Iran, relateaza site-ul postului CNN, conform Mediafax.Trump și-a cosmetizat discursul in privința bombardarii siturilor culturale…

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit miercuri dimineata in apropierea aeroportului din Teheran, a anuntat postul public de radio iranian, citat de Reuters, scrie Agerpres.Un avion Boeing 737-NG al companiei…

- UPDATE, ora 8:45 – Toti pasagerii si membrii echipajului avionului Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri dimineata dupa decolarea de la Teheran ”sunt morti”, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP si Reuters. ”Potrivit datelor preliminare,…