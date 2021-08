Ce hotarari a luat asociatul unic al societatii GEOPREST MOB SRL

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia nr. 1 din data de 29.06.2021 a societatii comerciale GEOPREST MOB S.R.L."Subsemnata, Ifrim Ancuta, in calitate de asociat, am hotarat:Articolul 1In baza actului aditional nr. 3 28.06.2021 la contractul de inchiriere… [citeste mai departe]