Stiri pe aceeasi tema

- "Folosim instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a denunta si a perturba aceste activitati si suntem pregatiti sa facem mai mult", a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al SUA, John Kirby.El a adaugat ca Statele Unite vor anunta noi sanctiuni "in urmatoarele…

- Statul Major al armatei ucrainene a respins marti zvonurile cu privire la posibile atacuri ucrainene asupra defilarilor prin intermediul carora Rusia sarbatoreste ziua victoriei impotriva nazismului, la 9 mai, si a adaugat ca Ucraina lupta ”doar pe front” si ca nu va ataca evenimente la care participa…

- Armata rusa a lansat o campanie video pentru a atrage mai mulți soldați profesioniști care sa lupte in Ucraina, provocandu-i pe cei interesați sa demonstreze ca sunt „barbați adevarați” și sa schimbe viața civila monotona cu provocarea de pe campul de lupta, informeaza The Guardian.Moscova incearca…

- Volodimir Zelenski indeamna liderii internaționali sa acționeze dupa ce miercuri au aparut videoclipuri tulburatoare cu soldați ruși care aparent decapiteaza un prizonier de razboi ucrainean intins la pamant, anunța Mediafax.Președintele Ucrainei a declarat ca lumea nu poate ignora imaginile "malefice",…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut miercuri o reactie ferma si emotionala, prin care indeamna liderii internationali sa actioneze, dupa ce pe retelele sociale au circulat videoclipuri care par sa arate soldati ucraineni decapitati de catre fortele rusesti, un gest care, spune ministrul…

- Deși primul ministru armean Nikol Pashinyan a reafirmat in anul acest, in martie, la Berlin, apartenența la valorile occidentale ale Armeniei, unele acțiuni și poziționari strategice ale țarii sale arata mai degraba o apropiere de Rusia care ar putea sa o plaseze sub incidența sancțiunilor internaționale.…

- Peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate ca urmare a invaziei din Ucraina, dar și aliații sai, iranieni și sirieni, care ajuta Moscova. Anunțul a fost facut de Volodimir Zelenski in discursul adresat națiunii.

- Ministrul sarb de externe Ivica Dacic a negat vineri ca tara sa ar fi exportat arme catre Ucraina de cand a inceput invazia rusa, dezmintind relatari in acest sens aparute in presa din Rusia.