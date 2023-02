Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital sa fie oferite rapid mai multe arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, sustinand ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…

- Volodimir Zelenski a inceput prin a compara lupta Ucrainei impotriva agresiunii rusești cu cea dintre David și Goliat, adaugand ca Kievul nu are inca „praștia lui David din Israel”, facand probabil aluzie la intalnirea sa de ieri cu ministrul israelian de externe, Eli Cohen.Goliat a inceput deja sa…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, i-a spus omologului sau italian, Antonio Tajani, ca la implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, președintele chinez, Xi Jinping, va susține un „discurs de pace”, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.Precizarea a fost facuta de Tajani,…

- Consiliul National de Securitate al Ucrainei a impus sanctiuni impotriva a 22 de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Decretul respectiv a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 'Decizia Consiliului de Securitate și Aparare Naționala vizeaza independența noastra spirituala,…

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis un decret prin care aproba o decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev de a interzice desfasurarea pe teritoriul Ucrainei a activitaților organizațiilor religioase afiliate centrelor de influența din Rusia.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres.