Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita sa devina stat membru al NATO si a subliniat ca tara așteapta ca Alianta sa fie pregatita sa o accepte. Potrivit portalului de stiri NewsMaker, președintele a facut declaratii in acest sens joi dimineata, in Republica Moldova,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), ce are loc in Republica Moldova, transmit agentiile internationale de presa. Republica Moldova gazduieste joi, in apropiere de Chisinau, cel de-al doilea summit al Comunitatii Politice Europene, la…

- Ucraina a declarat ca a doborat sase rachete hipersonice rusesti Kinjal intr-o singura noapte, contracarand o arma pe care Moscova a prezentat-o ca fiind o racheta hipersonica de ultima generatie, aproape de neoprit. Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachetele sale au distrus un sistem de aparare…

- Ucrainenii au respins marti dimineata un atac masiv al rusilor, inclusiv sase rachete hipersonice, datorita sistemului sau de aparare aeriana recent imbunatatit, scrie Politico. Flashes and explosions were seen over the skyline in Kyiv in what a Ukrainian official described as an ‘exceptional’ air…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un discurs, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 persoane intre care si un baiat nascut in 2021. “Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat si uitat”, a precizat el.Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni dorinta ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie inchis intr-o pivnita fara toaleta, dupa ce a vizitat un sat ucrainean eliberat in urma cu un an si unde, conform oficialilor ucraineni, mare parte dintre localnici au fost sechestrati de soldatii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca Rusia nu reuseste sa “inrobeasca spiritual” poporul ucrainean si ca Ucraina face totul posibil “pentru ca revansismul rus sa piarda in fiecare element al agresiunii sale”.“O alta saptamana de aparare aproape s-a…

- Daca europenii vor inceta sa mai ajute Ucraina, rușii vor intra in Republica Moldova și apoi și in Romania, a declarat consilierul președintelui de la Kiev, Mihailo Podoleak, in cadrul unui interviu pentru Hotnews . Fiind intrebat cum poate contracara ”oboseala europenilor” legata de razboiul din…