Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un apel la liderii NATO joi (24 martie) sa dea și mai mult sprijin militar pentru țara sa impotriva forțelor ruse, despre care a avertizat ca va viza in continuare membrii alianței din Europa de Est, inclusiv Polonia. Adresandu-se la summit-ul NATO de la Bruxelles, Zelenski a spus ca Ucraina are nevoie de avioane de lupta, tancuri, arme antinava și aparare aeriana imbunatațita pentru a respinge trupele ruse in momentul in care razboiul intra in a doua luna. Deși se așteapta ca NATO sa-și intensifice sprijinul pentru Ucraina, secretarul general…