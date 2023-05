Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau video de sambata seara, adresat națiunii, ca in atacul recent al rusilor la Sloviansk au murit 11 civili, intre care si un baiețel de doar doi ani. „Niciunul dintre cei care se sunt vinovati de aceasta agresiune nu poate fi iertat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca inca isi vede tara pe drumul spre aderarea la NATO. Saptamana aceasta s-a vazut o „miscare buna in directia NATO”, prin noul ajutor militar din Occident si alte manifestari ale sprijinului international, a afimat presedintele Zelenski in…

- Presedintele american Joe Biden a respins initiativa Chinei pentru negocierea si incheierea unui acord de pace intre Rusia si Ucraina, a dat el clar de inteles intr-un interviu acordat vineri postului ABC, citat de CNN. „Daca (presedintele rus Vladimir) Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun…

- Primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Klitschko, a declarat ca sportivii din Rusia trebuie sa ia o pozitie publica impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina daca vor sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…